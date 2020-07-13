Оформление заказа с модерацией на Woocommerce

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки435 просмотров

Требуется разработать процесс оформления заказа по следующим требованиям:

 - Заказ при первом оформлении отправляется в статус ожидания обработки (проверяется менеджером вручную)

 - Если заказ проверен и установлен статус "ожидании оплаты", то отправлять письмо об изменении статуса с ссылкой на оплату заказа через Робокассу

 - Как только заказ оплачивается по ссылке, статус заказа переходит в режим "оплачено" и процесс оформления завершается.

Более подробную информацию дам при выборе исполнителя.

WooCommerce
5 лет назад
onesiter
Татьяна 
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4 года назад

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