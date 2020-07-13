Оформление заказа с модерацией на Woocommerce

Требуется разработать процесс оформления заказа по следующим требованиям:

- Заказ при первом оформлении отправляется в статус ожидания обработки (проверяется менеджером вручную)

- Если заказ проверен и установлен статус "ожидании оплаты", то отправлять письмо об изменении статуса с ссылкой на оплату заказа через Робокассу

- Как только заказ оплачивается по ссылке, статус заказа переходит в режим "оплачено" и процесс оформления завершается.

Более подробную информацию дам при выборе исполнителя.