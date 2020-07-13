Нужно оптимизировать код и ускорить сайт для достижения максимально возможных для данного сайта показателей в PageSpeed Insights. В особенности параметр Time to Interactive. В данный момент он непозволительно большой. Общие показатели: 20/30 в данный момент. ...
Оформление заказа с модерацией на Woocommerce
Требуется разработать процесс оформления заказа по следующим требованиям:
- Заказ при первом оформлении отправляется в статус ожидания обработки (проверяется менеджером вручную)
- Если заказ проверен и установлен статус "ожидании оплаты", то отправлять письмо об изменении статуса с ссылкой на оплату заказа через Робокассу
- Как только заказ оплачивается по ссылке, статус заказа переходит в режим "оплачено" и процесс оформления завершается.
Более подробную информацию дам при выборе исполнителя.
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