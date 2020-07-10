Оптимизировать код сайта на Wordpress

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт9 заявок437 просмотров

Необходимо оптимизировать и, при необходимости, удалить лишний код.

Цель - увеличить скорость загрузки сайта по данным pagespeed

Подробности в ЛС.

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