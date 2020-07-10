Скопировать калькулятор на Wordpress

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Закрыт11 заявок415 просмотров

Нужна копия калькулятора https://europlan.ru 

Чтобы расчет был на почту не к европлану а на мой ящик.

Сайт на вордпресс.

Пожалуйста пишите цены и сроки

WordPress
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Bipelmen
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