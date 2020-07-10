Ищем консультантов: веб-дизайнеры и вебмастеры, использующих конструкторы сайтов в WordPress и Joomla. Задача: сделать страницу в нашем конструкторе-плагине для WordPress или Joomla и дать рекомендации по его улучшению и упрощению использования. ...
Скопировать калькулятор на Wordpress
Нужна копия калькулятора https://europlan.ru
Чтобы расчет был на почту не к европлану а на мой ящик.
Сайт на вордпресс.
Пожалуйста пишите цены и сроки
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