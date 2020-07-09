Правка сайта на MODX

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт9 заявок505 просмотров

Есть сайт на Modx. На нём есть интерактивная карта местности, на которой выделены объекты. Нужно некоторые объекты удалить, некоторые изменить. 

MODX
5 лет назад
Yev62
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Заявки фрилансеров

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