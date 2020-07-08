Необходимо доработать сайт на wix в соответствии с техзаданием

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок547 просмотров

есть заготовка сайта на wix, надо её доработать в соответствии с приложенным техзаданием. Доступ в админку wix дам исполнителю.

Wix
5 лет назад
nimak
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