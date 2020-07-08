Срочно нужен сильный программист для доработки уже существующего проекта на wordpress. Вы должны уметь: - разбираться в чужом коде; - дорабатывать чужой код, даже если это код программиста более низкой квалификации, чем ...
Необходимо доработать сайт на wix в соответствии с техзаданием
есть заготовка сайта на wix, надо её доработать в соответствии с приложенным техзаданием. Доступ в админку wix дам исполнителю.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется проверить и отладить - перестали приходить сообщения с заказами и запросами на обратный звонок на почту администратора интернет-магазина.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $300
Требуется интеграция дизайна каталога товаров, детальной странички, корзины и страницы Заказа в Битрикс на основе готовой верстки. Битрикс стоит, шаблон в Битрикс уже внедрен. Требуется только каталог, корзина и оформление заказа! ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Создать два типа карточки услуг (или одну, что скорее всего логичнее, но с возможностью активации каких-то блоков, которые заполнят, а пустые не видны). Внешний вид - в соответствии с дизайном Заказчика. У заказчика на момент ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $30
1. В шапке сделать выпадающим меню. В основных категории есть подкатегории. Сделать вывод подкатегорий при или наведении мышкой на главную категорию или при клике (+ моб версия). 2. Починить загрузчик фото (В ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день Выходной файл должен быть Excel. Школы Сайты с которых нужно спарсить данные https://ru.osvita.ua/school/school-ukraine/ и https://www.education.ua/schools/ (Допшколы по Днепру, Донецку, Киеву, Львову, ...Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт5 лет назад
- $350
Здравствуйте, требуется разработка сайта на CMS Битрикс. Натянуть готовую верстку на CMS и настроить функционал. Обязательны навыки работы с 1С Предприятие для синхронизации с сайтом. Подробности кандидатам. Свяжусь со всеми заинтересовавшими. Ознакомьтесь ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт5 лет назад
- $10
Нужен скринкаст (можно без голосового сопровождения) с ходом решения 5 заданий из https://training.1c-bitrix.ru/upload/exam_dev/pubinfo/Ex1AllType.pdfСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо вывести сайт в зеленую зону (оптимизировать/ускорить до 90%+) в PageSpeed Insights Google для мобильных устройств. Сайт создан на wordpress.Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт5 лет назад
1) Обновить CMS opencart (возможно установить иную CMS) 2) Привязать к системе автоматизации iiko. Путь - iiko ofice - biz - сайт. 3) Установить интернет-эквайринг (предположительно yandex) 4) Другие задачи по мелочи.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт5 лет назад