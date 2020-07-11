Овпенкард - настроить уведомления на почту

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен6 заявок582 просмотра

Требуется проверить  и отладить - перестали приходить сообщения с заказами и запросами на обратный звонок на почту администратора интернет-магазина.

Настройка почты
5 лет назад
fox-agency
Екатерина 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

steasun
42 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$10
1 день
Благодарю. Постоянно на связи, отзывчивый. Задание выполнено.
Спасибо за сотрудничество, рекомендую

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