Требуется интеграция дизайна каталога товаров, детальной странички, корзины и страницы Заказа в Битрикс на основе готовой верстки. Битрикс стоит, шаблон в Битрикс уже внедрен. Требуется только каталог, корзина и оформление заказа! ...
Битрекс - создать карточки услуг
Создать два типа карточки услуг (или одну, что скорее всего логичнее, но с возможностью активации каких-то блоков, которые заполнят, а пустые не видны). Внешний вид - в соответствии с дизайном Заказчика. У заказчика на момент подписания договора 103 услуги. Минимальная карточка будет создана для 87 услуг, расширенная карточка услуги будет создана для 16 услуг. Для каждой услуги будет свой url.
Исполнитель только создает два варианта карт(шаблона страниц). Заполнение всех 103 карточек - уже работа администратора сайта...
Карта 1. Минимальная - должна включать:
● фото услуги (в идеале фото-слайдер т.к. фото массажей +/- однообразны, а наши кабинеты для массажей - произведение искусства)
● название услуги
● расширенное описание
● выбор длительности (как в дизайне, ставят как галочку) и рядом галочки с выбором (выходные/будни)
Под этим мелким шрифтом комментарий относительно скидок.
● Кнопка «купить сертификат» ведёт на виджет сертификата (кстати там со вчерашнего дня опять не приходят письма совсем никому, а до этого приходили все и настоящим тоже...)
● Кнопка «записаться» должна быть аналогична той что в каталоге с id для виджета (в идеале с возможностью подставить разные ссылки под разную длительность тк цены разные).
Карта 2. Расширенная - должна включать в себя:
- блок с 3 столбиками и иконками
- блок с фото на всю ширину экрана
- тестовый блок с кнопкой на всю ширину экрана
- карусель фото на всю ширину экрана
- блоки шахматные (как акции или в сертификате: половина текст+кнопка, половина фото)
- другие услуги с карточками из раздела всех услуг (выбираются вручную или автоматом подтягиваются из конкретного раздела). Это как мини-лендинг, на котором мы презентуем дорогую услугу спа-программ.
Дизайн тут - https://www.figma.com/file/d65N02AA4HzgC4t5Qo7Z5k/Respace_New_Pages?node-id=0%3A1
Важный момент: когда будет делаться работа, она должна не отражаться на рабочем сайте – т.е. делать на черновике (странице не внесенной в меню), утверждать, а потом только подключать.
Заявки фрилансеров
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