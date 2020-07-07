Интегрировать дизайн каталога товаров в 1С-Битрикс.

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки646 просмотров

Требуется интеграция дизайна каталога товаров, детальной странички, корзины и страницы Заказа в Битрикс на основе готовой верстки.

Битрикс стоит, шаблон в Битрикс уже внедрен. Требуется только каталог, корзина и оформление заказа!

Страницы для внедрения:

b.aztec-climber.ru/index2.html

b.aztec-climber.ru/index3.html

b.aztec-climber.ru/index7.html

b.aztec-climber.ru/index8.html

b.aztec-climber.ru/index11.html

Битрикс уже установлен.

Срок: до 17.07.2020 пожалуйста учитывайте этот срок!!!

HTML
5 лет назад
halm
Илья 
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