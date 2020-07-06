Найти, установить и настроить скрипт аукциона

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки260 просмотров

Необходимо найти и настроить скрипт самого простого аукциона.

Необходимые функций:

Добавление товара (добавлять должен только админ)

Регистрация пользователей для возможности делать ставки.

Регулировка жизни лота по времени.

5 лет назад
minimalis
38 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Евгений
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Алекс
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв(-1)
5 лет назад