Перенос c wordpress на opencart 2.3 товаров, заказов, клиентов

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Закрыт5 заявок689 просмотров

Перенос c wordpress (woocommerce) на opencart 2.3 полной связки каталог, товары (описание на двух языках, привязка к каткегори и производителю, картинки), заказы (связка с товарами), клиенты (адреса, пароли).

OpencartWooCommerceWordPress
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