Внести правки на готовый сайт

Сайт сделан на WordPress. Все чтоб было сделано адаптивным.1) Необходимо перевести "Записи" (Изделия, Подизделия и Услуги) в "Страницы". 18 страниц

2) В верхнем меню при наведении на кнопки Услуги и Изделия сделать всплывающие окна с ссылками на услуги и изделия соответственно

3) Предусмотреть сайдбар с левой стороны, который бы выводился на страницах Изделий и подизделий и услуг и подуслуг с выпадающим меню