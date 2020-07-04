Внести правки на готовый сайт

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Закрыт7 заявок673 просмотра

Сайт сделан на WordPress. Все чтоб было сделано адаптивным.1) Необходимо перевести "Записи" (Изделия, Подизделия и Услуги) в "Страницы". 18 страниц

2) В верхнем меню при наведении на кнопки Услуги и Изделия сделать всплывающие окна с ссылками на услуги и изделия соответственно

3) Предусмотреть сайдбар с левой стороны, который бы выводился на страницах Изделий и подизделий и услуг и подуслуг с выпадающим меню

WordPress
5 лет назад
zara100586
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Заявки фрилансеров

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