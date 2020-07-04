Всем доброго! Интернет-магазин мебели на системе 1С-Битрикс построенный с помощью расширения «Digital Web, Deluxe - многофункциональный интернет-магазин 2в 1» (https://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/dw.deluxe/) визуально доработанный под нужды клиента требует корректировок/тех.оптимизации. 1. Главная проблема - скорость. ...
Внести правки на готовый сайт
Сайт сделан на WordPress. Все чтоб было сделано адаптивным.1) Необходимо перевести "Записи" (Изделия, Подизделия и Услуги) в "Страницы". 18 страниц
2) В верхнем меню при наведении на кнопки Услуги и Изделия сделать всплывающие окна с ссылками на услуги и изделия соответственно
3) Предусмотреть сайдбар с левой стороны, который бы выводился на страницах Изделий и подизделий и услуг и подуслуг с выпадающим меню
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