Исправить ошибки и ускорить сайт на вордпресс

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Закрыт3 заявки387 просмотров

Доброго дня. По оптимизации нужно для этого сайта https://avatherm.su  догнать до 90 для пк и мобилки https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=RU&url=https%3A%2F%2Favatherm.su&tab=mobile

И нужно по максимум исправить https://validator.w3.org/unicorn/check?ucn_uri=https%3A%2F%2Favatherm.su&ucn_lang=ru&ucn_task=conformance#

Пишите бюджет и сроки, приступить нужно сегодня.

оплата по мере работы без пред оплат.

WordPress
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