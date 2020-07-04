1С-Битрикс - исправление ошибок перед интеграцией с 1С

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок592 просмотра

Всем доброго! 

Интернет-магазин мебели на системе 1С-Битрикс построенный с помощью расширения  «Digital Web, Deluxe - многофункциональный интернет-магазин 2в 1» (https://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/dw.deluxe/) визуально доработанный под нужды клиента требует корректировок/тех.оптимизации.

1. Главная проблема - скорость. (Google Page Speed: 11%/27% - mob/desktop). 

После обновления ядра и расширений из админки, обновления версии php на сервере проблема на решилась. Включение технологии АвтоКомпозит" проблему скорости не решило. 

2. Слишком долго грузится оплата, с частыми ошибками #404.4. Необходима коррекция  калькулятора доставки. 5. При выходе из карточки товара, выбрасывает не на предыдущую страницу, а сразу на главную. Это же относится и к попытке "быстрого заказа", после него пользователя выбрасывает на главную. 

Ищем очень хорошего специалиста в Битрикс, любителям просьба не беспокоить. 

Сайт нужно подготовить к интеграции- 

Конфигурация 1с: «Управление торговлей»Редакция 10.3 (10.3.29.1). 

После 100% завершения проблем готов рассмотреть с высокой вероятностью Вас на проект по интеграции с 1С! 

Удобно работать с картами Сбербанк, Яндекс Деньгами, WMR, Paysend (укр.карты), QIWI. 

Ссылку на сайт + скриншоты аудита и действий по исправлению скину на email (указать в заявке). 

Укажите интересный для Вас бюджет! 

Жду Ваших заявок! 

PHP
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InNOVA23
Олег 
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