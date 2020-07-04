необходимо нижеуказанный HTML шаблон перенести на WP 1:1 как в версии PC так и для смартфонов с подготовкой для включения 2го языка. вот шаблон https://bootstrapmade.com/demo/Day/ вижу 2 варианта 1. на ...
1С-Битрикс - исправление ошибок перед интеграцией с 1С
Всем доброго!
Интернет-магазин мебели на системе 1С-Битрикс построенный с помощью расширения «Digital Web, Deluxe - многофункциональный интернет-магазин 2в 1» (https://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/dw.deluxe/) визуально доработанный под нужды клиента требует корректировок/тех.оптимизации.
1. Главная проблема - скорость. (Google Page Speed: 11%/27% - mob/desktop).
После обновления ядра и расширений из админки, обновления версии php на сервере проблема на решилась. Включение технологии АвтоКомпозит" проблему скорости не решило.
2. Слишком долго грузится оплата, с частыми ошибками #404.4. Необходима коррекция калькулятора доставки. 5. При выходе из карточки товара, выбрасывает не на предыдущую страницу, а сразу на главную. Это же относится и к попытке "быстрого заказа", после него пользователя выбрасывает на главную.
Ищем очень хорошего специалиста в Битрикс, любителям просьба не беспокоить.
Сайт нужно подготовить к интеграции-
Конфигурация 1с: «Управление торговлей»Редакция 10.3 (10.3.29.1).
После 100% завершения проблем готов рассмотреть с высокой вероятностью Вас на проект по интеграции с 1С!
Удобно работать с картами Сбербанк, Яндекс Деньгами, WMR, Paysend (укр.карты), QIWI.
Ссылку на сайт + скриншоты аудита и действий по исправлению скину на email (указать в заявке).
Укажите интересный для Вас бюджет!
Жду Ваших заявок!
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