1С-Битрикс - исправление ошибок перед интеграцией с 1С

Всем доброго!

Интернет-магазин мебели на системе 1С-Битрикс построенный с помощью расширения «Digital Web, Deluxe - многофункциональный интернет-магазин 2в 1» (https://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/dw.deluxe/) визуально доработанный под нужды клиента требует корректировок/тех.оптимизации.

1. Главная проблема - скорость. (Google Page Speed: 11%/27% - mob/desktop).

После обновления ядра и расширений из админки, обновления версии php на сервере проблема на решилась. Включение технологии АвтоКомпозит" проблему скорости не решило.

2. Слишком долго грузится оплата, с частыми ошибками #404.4. Необходима коррекция калькулятора доставки. 5. При выходе из карточки товара, выбрасывает не на предыдущую страницу, а сразу на главную. Это же относится и к попытке "быстрого заказа", после него пользователя выбрасывает на главную.

Ищем очень хорошего специалиста в Битрикс, любителям просьба не беспокоить.

Сайт нужно подготовить к интеграции-

Конфигурация 1с: «Управление торговлей»Редакция 10.3 (10.3.29.1).

После 100% завершения проблем готов рассмотреть с высокой вероятностью Вас на проект по интеграции с 1С!

Удобно работать с картами Сбербанк, Яндекс Деньгами, WMR, Paysend (укр.карты), QIWI.

Ссылку на сайт + скриншоты аудита и действий по исправлению скину на email (указать в заявке).

Укажите интересный для Вас бюджет!

Жду Ваших заявок!