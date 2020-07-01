Требуется программист/верстальщик с отличным знанием WordPress, чтобы выполнить доработки по сайту. ТЗ в файле
Настроить шаблон на WP
И так есть купленный шаблон, есть платный акк. Нужно:
Настроит и вывести все так как в демо.
И еще нужно поднять бекап сайта на другом домене.
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