Настроить шаблон на WP

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  2. Системы управления (CMS)
Закрыт10 заявок15272 просмотра

И так есть купленный шаблон, есть платный акк. Нужно:

Настроит и вывести все так как в демо.

И еще нужно поднять бекап сайта на другом домене.  

WordPress
5 лет назад
optime-php
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