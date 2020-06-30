Требуется программист/верстальщик с отличным знанием WordPress, чтобы выполнить доработки по сайту. ТЗ в файле
Разработка плагина для perfexcrm CSM / CRM
Требуется создать плагин для perfexcrm, сохраняющий введенные данные в зашифрованном виде в БД
Минимально php v.7
Подробности обсудим в личной переписке.
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