Разработка плагина для perfexcrm CSM / CRM

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Требуется создать плагин для perfexcrm, сохраняющий введенные данные в зашифрованном виде в БД

Минимально php v.7

Подробности обсудим в личной переписке.

PHP
5 лет назад
cyber-ben
Григорий 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров