На новый хостинг нужно поставить чистый Drupal последней версии.
Создать сайт
Нужно сделать сайт компании
Дизайна нет, хочу обсудить детали с исполнителем (возможно купим дотовый дизайн, либо наймем дизайнера по вашему усмотрению)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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