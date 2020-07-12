Создать сайт

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Завершен34 заявки891 просмотр

Нужно сделать сайт компании

Дизайна нет, хочу обсудить детали с исполнителем (возможно купим дотовый дизайн, либо наймем дизайнера по вашему усмотрению)

5 лет назад
kolotilo_sergey
Сергей 
59 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

IvanAugust
Иван 
22 года
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
5 лет назад
$600
10 дней
Работа выполнена на высоком уровне, все требования учтены, удобно пользоваться и обновоять контент. Получил много дельных советов вне требований ).
По изначальным приложенным материалам что-то понять было довольно сложно, но при дальнейшем общении, задача растолкована до мелочей. Быстро проверил и оплатил. Отличный заказчик, рекомендую!

Заявки фрилансеров

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