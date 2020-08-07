Есть сайт на cms bitrix, редакция Бизнес нужно установить и настроить готовое решение http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/sotbit.b2bcabinet/#tab-install-link
Нужно сделать правки по сайту CMS Wordpress
Нужно сделать правки по сайту CMS Wordpress
Дизайн сайта тут
https://www.figma.com/file/2J6rgBQxiX0n9VgJtUfaJd/Спецресурс-(Copy)
сайт тут https://resurscable.com
задачи на правки тут https://docs.google.com/document/d/1G114bYznSorzSbLDM9a3BBEZxJpf5fg0Xg8-9AGhEMc/edit?usp=sharing
Ответ от вас Антибот = "Не Бот" без этого ответа удаляю и кидаю в спам
Вопросы:
1. Сроки
2. Бюджет
3. Процесс работы над проектом распишите этапы и сроки и бюджет по ним
4. Когда можете начать работу
5. Вопросы по проекту
Процесс работы Безопасная сделка или по Факту
Выбранный исполнитель
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