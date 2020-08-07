Нужно сделать правки по сайту CMS Wordpress

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Завершен3 заявки581 просмотр

Нужно сделать правки по сайту CMS Wordpress 

Дизайн сайта тут 

https://www.figma.com/file/2J6rgBQxiX0n9VgJtUfaJd/Спецресурс-(Copy) 

сайт тут https://resurscable.com

задачи на правки тут https://docs.google.com/document/d/1G114bYznSorzSbLDM9a3BBEZxJpf5fg0Xg8-9AGhEMc/edit?usp=sharing

Ответ от вас Антибот = "Не Бот" без этого ответа удаляю и кидаю в спам

Вопросы:

1. Сроки 

2. Бюджет 

3. Процесс работы над проектом распишите этапы и сроки и бюджет по ним

4. Когда можете начать работу 

5. Вопросы по проекту

Процесс работы Безопасная сделка или по Факту  

WordPress
5 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

livecaiv
Камол 
26 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
$45
3 дня
Escrow
Спасибо огромное исполнителю за реализацию проекта! Хороший исполнитель можно легко положиться на решение задачи! Рекомендую!
Рекомендую. Отличный заказчик, всегда на связи, моментальная оплата. Спасибо большое, Антону, за интересный проект! Буду рад сотрудничать в дальнейшем.

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Яна
 
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