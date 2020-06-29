Нужно внести 2 правки на сайте Opencart. Тз прикладываю.
Исправить ошибки возникшие при переносе Drupal сайта
При переносе сайта (cms Drupal 7) на другой хостинг, возник ряд ошибок: не корректно отображается рейтинг статей, не выводятся похожие новости и тд. Скорее всего связано с несовместимостью модулей или версий php, mysql. Исправить нужно оперативно.
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