Исправить ошибки возникшие при переносе Drupal сайта

Я установил сайт на OpenCart 3.0.3.2, адрес сайта: http://osw.com.ua/ - Затем я купил премиум тему: "MegaStore" найти её можна по адресу: https://www.templatemonster.com/ru/opencart-templates-type/71169.html?aff=partnerio&utm_campaign=Youtube_channel_beprofy&utm_source=video&utm_medium=BF Но установить никак не удаётся. Даже через FTP загружая файлы, они как бы загружаются, но потом ...