Исправить ошибки возникшие при переносе Drupal сайта

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Закрыт5 заявок576 просмотров

При переносе сайта (cms Drupal 7) на другой хостинг, возник ряд ошибок: не корректно отображается рейтинг статей, не выводятся похожие новости и тд. Скорее всего связано с несовместимостью модулей или версий php, mysql. Исправить нужно оперативно.

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