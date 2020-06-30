Доработка сайта Modx Revo, создать галерею Bootstrap3

Добрый день!

На сайт, работающий на CMF Modx Revo 2.7.0 нужно установить любой удобный плагин галереи.

Ранее стоял виджет, который подтягивал фото с инстаграмма, с изменениями API инстаграмма виджет перестал работать, необходимо сделать удобную галерею, которую мы смогли бы заполнить и редактировать.

Подробно:

1) Установить удобный плагин галереи, показать как пользоваться

2) Сверстать с нуля чанки вывода изображений и альбомов на Bootstrap3.

3) Установить скрипты ресайза изображения (если их нет в базе плагина)

4) Проверить кросбраузерность и адаптивность под мобильные устр-ва.

От Кандидатов жду сроки и цену.

Оплата переводом с карты на карту,Я.Д. и любую платежную систему, где возможен перевод с карты.