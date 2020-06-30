После переноса сайта со старого движка на новый необходимо перенести клиентскую базу с паролями. Оба сайта на CMS OpenCart 2.3
Доработка сайта Modx Revo, создать галерею Bootstrap3
Добрый день!
На сайт, работающий на CMF Modx Revo 2.7.0 нужно установить любой удобный плагин галереи.
Ранее стоял виджет, который подтягивал фото с инстаграмма, с изменениями API инстаграмма виджет перестал работать, необходимо сделать удобную галерею, которую мы смогли бы заполнить и редактировать.
Подробно:
1) Установить удобный плагин галереи, показать как пользоваться
2) Сверстать с нуля чанки вывода изображений и альбомов на Bootstrap3.
3) Установить скрипты ресайза изображения (если их нет в базе плагина)
4) Проверить кросбраузерность и адаптивность под мобильные устр-ва.
От Кандидатов жду сроки и цену.
Оплата переводом с карты на карту,Я.Д. и любую платежную систему, где возможен перевод с карты.
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