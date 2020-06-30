Доработка сайта Modx Revo, создать галерею Bootstrap3

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Завершен4 заявки681 просмотр

Добрый день! 

На сайт, работающий на CMF Modx Revo 2.7.0 нужно установить любой удобный плагин галереи.

Ранее стоял виджет, который подтягивал фото с инстаграмма, с изменениями API инстаграмма виджет перестал работать, необходимо сделать удобную галерею, которую мы смогли бы заполнить и редактировать.

Подробно:

1) Установить удобный плагин галереи, показать как пользоваться

2) Сверстать с нуля чанки вывода изображений и альбомов на Bootstrap3.

3) Установить скрипты ресайза изображения (если их нет в базе плагина)

4) Проверить кросбраузерность и адаптивность под мобильные устр-ва.

От Кандидатов жду сроки и цену.

Оплата переводом с карты на карту,Я.Д. и любую платежную систему, где возможен перевод с карты.

MODX
5 лет назад
Ddrop
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2 года назад

Выбранный исполнитель

niko647
31 год
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7 месяцев назад
5 лет назад
$15
1 день
Escrow
Николай все сделал, быстро, в тот же час как взял заказ
Отличный заказчик! Шустро отвечает на сообщения. Моментальная оплате без проблем. Рекомендую к сотрудничеству!

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niko647
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