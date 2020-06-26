Каталог на сайте Drupal

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок744 просмотра

Есть простой шаблонный сайт на Drupal.

Есть аккаунт на сервисе Мойсклад.

надо всю номенклатуру из моего склада отобржать на сайте в разделе Каталог, с остатками и стоимостью.

И обновлять это раз в сутки.

Drupal
5 лет назад
jeefo
36 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Владислав
 
50 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
5 лет назад
Георгий
 
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10 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 отзывов
5 лет назад
Владимир
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
5 лет назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
7 дней назад
7 отзывов
5 лет назад
Владимир
 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
13 дней назад
2 отзыва
5 лет назад