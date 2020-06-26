Оптимизация по скорости сайта на bitrix

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки665 просмотров

Добрый день уважаемые исполнители. Есть сайт на bitrix. Нужна его оптимизация. Файл к заданию прикреплен. От вас стоимость и сроки.

5 лет назад
VadimProgr
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