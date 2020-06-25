Мультиязычность на Drupal

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
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Имеется сайт на Drupal, для него нужно сделать мультиязычность(5-6 языков) и соответственно выдавать версию с привязкой по IP, если Америка/Англия - англ. язык, если Франция - фр. и т.д. Сайт типа визитка. Переводы предоставим. Указывайте пожалуйста примерную стоимость. ТЗ вышлю кандидатам.

Drupal
5 лет назад
gromax
Максим 
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