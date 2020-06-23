Сайт на готовом решении WP

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок106 просмотров

Олег, добрый день

необходимо разработать сайт с каталогом на готовом решении

ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1-q-0DQcfInWeKS7aZjO6yPtWwPSERtDYo4z15yV__HU/

Бюджет: до 350 USD

Если интересно - буду ждать от вас оценку

WordPress
5 лет назад
BELWEB20
Виталий 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров