Доработка и русификация шаблона агентства недвижимости Wordpress

Ищем программиста , который бы смог предложить нам готовый сайт для агентства недвижимости с наличием современных функций и дизайна 2020

Наш текущий сайт сделан на Вордпресс , на стандартном шаблоне 2015 года и уже несколько устарел.

Возможно у Вас уже имеется готовый адаптированный под русский язык готовый шаблон

(например на Вордпресс) или есть своя разработка.

Кроме того у нас уже есть купленный шаблон с Envato, но шаблон не русифицирован а подключение стандартного переводчика Гугл -не дает всего функционала (например распечатки описания объекта на русском языке.

У него есть все нижеперечисленные функции и Вы можете его просто доработать, придется внести правки в код шаблона.

Если Вы сможете его русифицировать так чтобы базовая версия была на русском языке, а стандартный бесплатный переводчик мог обеспечить машинный перевод нужных функций.

Вот перечень обязательных функций :

Базовый интерфейс на русском языке

Корректная работа бесплатного переводчика Google

Распечатка описаний объектов недвижимости на русском языке

Адаптация к просмотру на мобильных устройствах

Функционал ввода объектов недвижимости на продажу (фото, видео, карта, характеристики объекта, планы помещений , 360 тур)

Функционал ввода объектов аренды

Функционал установки статусов "Продано" , "В Продаже"

Сейчас уже есть шаблоны у которых работает функционал автоматической публикации введенных на сайт объектов (фотографии и описания) в Фейсбуке а возможно и в других соцсетях

Удобные фильтры поиска объектов недвижимости с охранением фильтров авторизованными клиентами

Функционал сохранения фильтров клиента и отправки ему на почту новых объектов в соответствии с этим фильтрами

Кнопки "В избранное" , "Сравнение объектов"

Личный кабинет клиента

Отправка запросов клиента – на почту агентства недвижимости прямо со страницы просматриваемого им объекта

Основной акцент предложенного шаблона должен быть направлен на максимально удобную маркетинговую работу с клиентом и удобство отправки клиентом запросов на приобретение объектов по его приоритетам фильтров.