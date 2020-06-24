Joomla+VirtueMart 3.4.2 нужно внести правки по ТЗ, сегодня
Доработка и русификация шаблона агентства недвижимости Wordpress
Ищем программиста , который бы смог предложить нам готовый сайт для агентства недвижимости с наличием современных функций и дизайна 2020
Наш текущий сайт сделан на Вордпресс , на стандартном шаблоне 2015 года и уже несколько устарел.
Возможно у Вас уже имеется готовый адаптированный под русский язык готовый шаблон
(например на Вордпресс) или есть своя разработка.
Кроме того у нас уже есть купленный шаблон с Envato, но шаблон не русифицирован а подключение стандартного переводчика Гугл -не дает всего функционала (например распечатки описания объекта на русском языке.
У него есть все нижеперечисленные функции и Вы можете его просто доработать, придется внести правки в код шаблона.
Если Вы сможете его русифицировать так чтобы базовая версия была на русском языке, а стандартный бесплатный переводчик мог обеспечить машинный перевод нужных функций.
Вот перечень обязательных функций :
Базовый интерфейс на русском языке
Корректная работа бесплатного переводчика Google
Распечатка описаний объектов недвижимости на русском языке
Адаптация к просмотру на мобильных устройствах
Функционал ввода объектов недвижимости на продажу (фото, видео, карта, характеристики объекта, планы помещений , 360 тур)
Функционал ввода объектов аренды
Функционал установки статусов "Продано" , "В Продаже"
Сейчас уже есть шаблоны у которых работает функционал автоматической публикации введенных на сайт объектов (фотографии и описания) в Фейсбуке а возможно и в других соцсетях
Удобные фильтры поиска объектов недвижимости с охранением фильтров авторизованными клиентами
Функционал сохранения фильтров клиента и отправки ему на почту новых объектов в соответствии с этим фильтрами
Кнопки "В избранное" , "Сравнение объектов"
Личный кабинет клиента
Отправка запросов клиента – на почту агентства недвижимости прямо со страницы просматриваемого им объекта
Основной акцент предложенного шаблона должен быть направлен на максимально удобную маркетинговую работу с клиентом и удобство отправки клиентом запросов на приобретение объектов по его приоритетам фильтров.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужно вставить на сайт код Метрики и GTM. Сейчас это сделано с помощью встроенных средств и работает криво. Есть желание поставить код напрямую, но отсутствует знание CS-CartЗавершен5 лет назад
Сайт лендинг (одностраничник) на WordPress требует настройки плагина geoIP. Предположительно https://ru.wordpress.org/plugins/geoip-detect/ но можно другой Требуемый результат: При заходе на сайт URL - для российских IP открывается версия сайта URL/ru ...Завершен5 лет назад
Добрый день. Есть сайт itprofi.in.ua, движек joomla. Проблема в том, что он долго грузится и от этого упали позиции в поисковой выдачи https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=RU&url=https%3A%2F%2Fitprofi.in.ua%2F Что нужно сделать? Ускорить до показателя в 60Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо сделать очень простой сайт с каталогом на бесплатном шаблоне на Pixli. Дизайн обсуждаем! Задача: -подобрать шаблон исходя из потребностей клиента -натянуть шабон и настроить работу -прикрутить домен и ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Добрый день. Необходимо внести правки на сайт(на Битриксе), а именно "Изменяемые области"(помечены красными областями на скрине) для дальнейшего редактирования контента. Также необходимо в карточке товара: - разместить характеристики товара. - На ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $5
Здравствуйте, сайт на Wordpress: http://dev2.nicoleskincare.it/ Нужно сделать хедер этого сайта выше, как вы можете видеть оно маленькое. И мне нужно сделать лого тоже больше (сам файл большой). Так же на мобильных устройствах ...Завершен5 лет назад
Есть несколько задач по сайтам на WP. Ищу специалиста по WP, умеющего хорошо верстать. Это потребуется после выполнения задачи, описанной ниже. 1) Надо сделать, чтобы на двух по многом схожих страницах https://aurry.ru/be_stylish/и https://aurry.ru/dressed/ я ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт5 лет назад
Сайт: http://obmenvalut.spb.ru/ Битрикс. Необходимо поправить API для работы с приложением сайта. Приложение готово. API не выдает один параметр - количество за которое идет курс валюты (смотри на скриншоте стрелками как должно быть). ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт5 лет назад
1. Внедрить "хлебные крошки" 2. Улучшить скорость загрузки сайта. Фокус на мобильную версию. 3. Найти причину и решить ее - размещая новую статью, перевод попадает не в свою папку. https://hylocomod.info/Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт5 лет назад