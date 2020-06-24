Доработка и русификация шаблона агентства недвижимости Wordpress

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок457 просмотров

Ищем программиста ,  который бы смог предложить нам готовый сайт для  агентства  недвижимости с наличием современных функций и дизайна 2020

Наш текущий сайт сделан на Вордпресс , на стандартном шаблоне 2015 года и уже несколько устарел.

Возможно у Вас уже имеется готовый адаптированный под русский язык готовый шаблон

(например на Вордпресс) или есть своя разработка.

Кроме того у нас уже есть купленный шаблон с Envato, но шаблон не русифицирован а подключение стандартного переводчика Гугл -не дает всего функционала (например распечатки описания объекта на русском языке.

У него есть все нижеперечисленные функции и Вы можете его просто доработать, придется внести правки в код шаблона. 

Если Вы сможете его русифицировать так чтобы базовая версия была на русском языке, а стандартный бесплатный переводчик мог обеспечить машинный перевод нужных функций.

Вот перечень обязательных функций :

Базовый интерфейс на русском языке

Корректная работа бесплатного переводчика Google 

Распечатка описаний объектов недвижимости на русском языке

Адаптация к просмотру на  мобильных устройствах

Функционал ввода объектов недвижимости на продажу (фото, видео, карта, характеристики объекта, планы помещений , 360 тур)

Функционал ввода объектов аренды

Функционал установки статусов "Продано" , "В Продаже" 

Сейчас уже есть шаблоны у которых работает функционал автоматической публикации введенных на сайт объектов (фотографии и описания) в Фейсбуке а возможно и в других  соцсетях

Удобные фильтры поиска объектов недвижимости с охранением фильтров  авторизованными клиентами

Функционал сохранения фильтров клиента и отправки ему на почту новых объектов в соответствии с этим фильтрами

Кнопки "В избранное" , "Сравнение объектов" 

Личный кабинет клиента

Отправка  запросов клиента – на почту агентства недвижимости прямо со страницы просматриваемого им объекта 

Основной акцент предложенного шаблона должен быть направлен на максимально удобную маркетинговую работу с клиентом и удобство отправки клиентом запросов на приобретение объектов по его приоритетам фильтров.

WordPress
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