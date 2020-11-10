Необходимо разработать структуру базы данных и собрать калькуляцию стоимости выбранных услуг в NO-CODE редакторе BUBBLE Основная работа Исполнителя это создание структуры базы данных на основании Технического Задания предоставляемого Заказчиком.
- $100Базы данных2 заявкиЗакрыт2 года назад
- $60
Художнику необходимо нарисовать объекты туристической инфраструктуры (яхты, экскурсионные места, персонажи людей итп) в стиле близком как на прилагаемом рисунке. Сюжеты объектов и их количество также берем с прилагаемому рисунку. В дальнейшем количество объектов будет увеличено в 2-4 ...Иллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт2 года назад
- $100
Необходимо сделать доработку в 3Д мах 3D модели карты острова Тенерифе, которую мы готовы приобрести со стока turbosquid . Сейчас она в формате (Cinema 4D R20.059 | Default Scanline FBX ...3D-графика3 заявкиЗакрыт2 года назад
- $100
Исполнителю (начинающему дизайнеру или моушен редактору) необходимо произвести следующие работы в соответствии с Техническим заданием: [list=1][*]Произвести поиск контента по теме (видео, фото) и информации непосредственно в онлайн редакторе (там уже есть большая библиотека) а также других ...Наружная реклама7 заявокЗакрыт2 года назад
- $15
Необходимо сделать простую без звука анимацию готовых персонажи из библиотеки персонажей Reallusion 1. Персонаж что то рассказывает с жестикуляцией лицом и половиной корпуса 2. Персонаж в полный рост делает стандартные движения (они уже есть в продуктах) Исполнителю необходимо ...Анимация1 заявкаЗакрыт2 года назад
- $15
Всем привет. Для коротких рекламных видео необходимо анимировать по заданному сценарию движений уже имеющиеся у Вас 2В или 3D персонажи, которые могли бы подойти к следующим типам: [list=1][*]Туристы [*]Риэлторы [*]Гиды экскурсоводы [/list]Эти персонажи будут совершать стандартные действия : ...Анимация5 заявокЗакрыт2 года назад
- $100
Необходимо смонтировать 5 видео в After Effects, используя готовые шаблоны собранные в Adobe Illustrator. По ТЗ заказчика необходимо будет сделать анимацию некоторых элементов шаблонов (кнопочки, надписи, фотографии), а также вставить видео. Все элементы монтажа должны быть собраны ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен2 года назад
- $15
Необходимо сделать 5 простых видеороликов с простейшим монтажем (подрезать, соединить части) Работа несложная и доступна начинающему видео специалисту и поэтому цена минимальная. Возможно придется воспользоваться программой Camtasia для снятия видео с экрана.Видеомонтаж46 заявокЗакрыт2 года назад
- $100
Всем привет! Требуется создать несколько рекламных объявлений для размещения на цифровых экранах (телевизоры) информации о различных услугах туристической инфраструктуры (экскурсии, яхты, треккинги, рыбалка итп) Такие экраны называються Digital Signage и рекламные объявления содержать рисунки, видео и совмещенные ...Наружная реклама16 заявокЗакрыт2 года назад
Привет! Наш портал (на ASP.NET) сейчас настроен на старый домен. Мы бы хотели перенастроить этот портал на другой домен с сохранением всех функций портала. Нужен разработчик который хорошо ориентируется в настройках Microsoft Azure и может сделать перенастройку сайта ...Системное администрирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $20
Необходимо выполнить задание по функционалу кнопки "Долевая покупка" ТЗ с мокапами и описанием прилагаетсяЗакрыт3 года назад
Настроить сертификаты безопасности на AzureСистемное администрирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Из за перевода копии проекта на другой домен пропало отображение фотографий на страницах проекта. Необходимо восстановить этот функционал Проект размещен на Microsoft AzureЗакрыт3 года назад
Получили письмо от Let's Encrypt Необходимо настроить два бесплатных сертификата в Microsoft Azure We recommend renewing certificates automatically when they have a third of their total lifetime left. For Let's Encrypt's current 90-day certificates, that means renewing 30 days before ...Системное администрирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $30
ANGULAR Необходимо выполнить блок управления публикациями в шаблоне Angle Все серверные запросы уже написаны.Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Контент > Angle: фильтровать итоговый список по значению из строки Поиска (см. стрелки на мокапе) Контент > Angle: добавить текстовую строку поиска с кнопкой "Найти". Над кнопками "добавить", "удалить" для каждого типа контента Контент > Angle: проверить ...Системное программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $30
Необходимо выполнить API запросы сервера для обеспечения изменения порядка демонстрации фотографий в проекте выполненном на ASP.NET Вот копии тасков в Трело: Контент: возможность выбрать и сохранить порядок привязанных файлов (если их больше 1-го) Контент: обновлять кэшированное свойство "превью" ...Закрыт3 года назад
- $100
Ищем программиста , который бы смог предложить нам готовый сайт для агентства недвижимости с наличием современных функций и дизайна 2020 Наш текущий сайт сделан на Вордпресс , на стандартном шаблоне 2015 года и уже несколько устарел. Возможно ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт3 года назад
- $600
Начинаем новый проект ASP.NET Требуется программист - серверщик ASP.NET который имеет опыт работы на Angular для того чтобы сделать работать с шаблоном админки и фронта на Angular Некоторые запросы API уже готовы, админка и база данных загружены ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Необходимо разработать с использованием компонентов [url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Fwebapplayers.com%2Finspinia_admin-v2.5%2F]webapplayers.com/inspinia...[/url] функционал экспертной оценки (нанесения маркеров) на фотографии Использовать готовый плагин: [url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Fipicture-square.justmybit.com%2Findex.html]ipicture-square.justmybit...[/url] Уже имеется недоработанный скрипт : [url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Fphotos.smart-choice.es%2F]photos.smart-choice.es/[/url] Техническое задание смотреть здесь: [url=https://www.fl.ru/a.php?href=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fdocument%2Fd%2F1GYF7aaKYw8VNr6G-PnBCA3JqjbwVtlPmiTgoSukGJFE%2Fedit]docs.google.com/document/...[/url] Вопросы обсуждаем в скайпе, оплату провожу ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ БЕЗОПАСНУЮ СДЕЛКУЗакрыт8 лет назад