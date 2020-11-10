Привет! Наш портал (на ASP.NET) сейчас настроен на старый домен. Мы бы хотели перенастроить этот портал на другой домен с сохранением всех функций портала. Нужен разработчик который хорошо ориентируется в настройках Microsoft Azure и может сделать перенастройку сайта ...