Infoscan

Юрий Infoscan

 
55 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Адекватный заказчик сложных проектов
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$45
выплачено фрилансерам
11%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
evgen_su
28 летРоссия
3 года в сервисе
Была
год назад
$45
9 баллов
2 года назад
Монтаж 5 видео в After Effects на основе готовых шаблонов
Хорошее задание. Заказчик был всегда на связи!
Работа была сделана строго по Техническому заданию, и в указанные сроки. Всем рекомендую обращаться к Евгении.
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Dmitriy_Lev
Дмитрий 
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$45
10 баллов
3 года назад
Настроить сертификаты безопасности на Azure
Приятный заказчик, рекомендую к сотрудничеству!
Дмитрий отлично выполнил заказ. Разобрался как настроить сертификаты для двух доменов. Составил инструкцию. Профессионально и надежно. Молодец! Всем рекомендую.
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