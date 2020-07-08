Настроить geoIP на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен11 заявок545 просмотров

Сайт лендинг (одностраничник) на WordPress требует настройки плагина geoIP.

Предположительно https://ru.wordpress.org/plugins/geoip-detect/ но можно другой

Требуемый результат:

При заходе на сайт URL

- для российских IP открывается версия сайта URL/ru

- для немецких IP открывается версия сайта URL/de

- для остальных/неизвестных IP открывается версия сайта URL/en

WordPress
5 лет назад
Bisetrix
Сергей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Thomas_WL
Артем 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
5 лет назад
$45
3 дня
Escrow
Пул задач был расширен по сравнению с первоначальным ТЗ, но все они сделаны за несколько часов. Сотрудничеством довольны, спасибо!
Понравилось работать с Сергеем, четкая постановка задачи, всегда на связи, оплата сразу. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Владимир
 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
13 дней назад
2 отзыва
5 лет назад
Никита
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 отзывов(-1)
5 лет назад
Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
5 лет назад
Алексей
 
51 год
11 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
Алексей
 
51 год
8 лет в сервисе
Был
день назад
110 отзывов(-1)
5 лет назад
Павел
 
50 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Камол
 
26 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
35 отзывов
5 лет назад
Борис
 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
19 отзывов
5 лет назад
Андрей
 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
3 дня назад
65 отзывов
5 лет назад
Thomas_WL
Артем 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
5 лет назад
Алексей
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
4 отзыва(-3)
5 лет назад