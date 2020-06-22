Нужен человек разбирающий 1С предприятия и есть опыт интеграция на WP

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки469 просмотров

У нас стоит старый версия 1 С и не получается использовать готовых решений для интеграция с WordPress(WooComerce). Нужно человек знающий хотя бы как устроенно 1С и помогающий  решит эту проблему

WordPress
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Myrzabekn
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