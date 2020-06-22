Помощь в настройке бизнес-процессов со статусами в Битрикс24

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
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Нужна помощь в настройке бизнес-процессов со статусами в Битрикс24.

Есть настроенные и частично автоматизированные последовательные бизнес-процессы в сделках. Необходимо перевести их в бизнес-процессы со статусами и полностью автоматизировать (используя списки, дополнительные поля и переменные). Есть нарисованное в Visio ТЗ.

5 лет назад
STnmsk
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Заявки фрилансеров

Владислав
 
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Денис
 
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