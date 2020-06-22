Нужна помощь в настройке бизнес-процессов со статусами в Битрикс24.

Есть настроенные и частично автоматизированные последовательные бизнес-процессы в сделках. Необходимо перевести их в бизнес-процессы со статусами и полностью автоматизировать (используя списки, дополнительные поля и переменные). Есть нарисованное в Visio ТЗ.