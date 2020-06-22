сайт на Wordprerss Нужно реализовать такую схему: 1) сбор данных с формы регистрации на странице 1 в таблицу/файл(чтобы можно было выкачать и использовать эти данные) 2) при переходе на страницу 2 ...
Проект Odoo CRM
Добрый день!Мы занимаемся оптимизацией бизнес процессов, внедрением CRM-систем, построением организационных структур. Ищем специалиста на регулярные комплексные проекты по Odoo. Оплату можем рассмотреть за час или за проект.Будет плюсом, если Вы ответите на данные вопросы:1. Какие максимально сложные проекты вы уже умеете реализовывать2. Какие задачи по настройке вам ближе (нравится и получается), а какие наоборот не стоит поручать3. Ваша стоимость $ в час для регулярных стандартных проектов4. Ваша стоимость $ в час для сложных разовых проектов и задач5. С какими еще СРМ и на каком уровне вы имеете опыт?
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