Проект Odoo CRM

Добрый день!Мы занимаемся оптимизацией бизнес процессов, внедрением CRM-систем, построением организационных структур. Ищем специалиста на регулярные комплексные проекты по Odoo. Оплату можем рассмотреть за час или за проект.Будет плюсом, если Вы ответите на данные вопросы:1. Какие максимально сложные проекты вы уже умеете реализовывать2. Какие задачи по настройке вам ближе (нравится и получается), а какие наоборот не стоит поручать3. Ваша стоимость $ в час для регулярных стандартных проектов4. Ваша стоимость $ в час для сложных разовых проектов и задач5. С какими еще СРМ и на каком уровне вы имеете опыт?