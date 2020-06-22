Подключить платежную систему для сайта на wordpress www.flymoney.biz Поддерживающую оплату в Турции,России,Украине и валюты этих стран.
Перенести сайт с modx
перенести сайт https://sladkyrai.ru/ с MODX на Drupal или на другой более современный и подходящий движок. Пишите на какую cms лучше перенести и стоимость. Требования к движку: в дальнейшем нужно будет внедрить модуль достаки
Заявки фрилансеров
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