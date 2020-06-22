Перенести сайт с modx

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок391 просмотр

перенести сайт https://sladkyrai.ru/ с MODX на Drupal или на другой более современный и подходящий движок. Пишите на какую cms лучше перенести и стоимость. Требования к движку: в дальнейшем нужно будет внедрить модуль достаки

DrupalMODX
5 лет назад
e_reshetnikova
Лена 
30 лет
7 лет в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Николай
 
53 года
12 лет в сервисе
Был
6 дней назад
11 отзывов(-2)
5 лет назад
Денис
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
29 отзывов
5 лет назад
Антон
 
33 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
23 отзыва
5 лет назад
Александр
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Руслан
 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
54 отзыва(-3)
5 лет назад
Роман
 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
54 отзыва
5 лет назад