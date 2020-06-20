Доработки сайта на 1С-Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки638 просмотров

Требуется сделать некоторые доработки по сайту. Тех. задание описано в файле прикрепленном.

5 лет назад
Koliibri
Алеся 
35 лет
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
3 отзыва

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Борис
 
39 лет
7 лет в сервисе
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3 года назад
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Сергей
 
35 лет
9 лет в сервисе
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6 месяцев назад
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5 лет назад