Оптимизация загрузки файла через форму - Joomla

Joomla, K2. Есть форма adminForm, в которой есть input type="file", также в форме есть поле drag and drop (dropzone.js), в которое добавляется изображение и проходит обрезку с помощью cropper.js. Прикрепляемому изображению присваивается input, который находится в форме, но к сожалению input type="file" нельзя присвоить обрезанному изображению с помощью js, и на сервер отправляется необрезанное img, поэтому задача состоит в следующем: при обрезке img отправить img на сервер (что уже реализовано) и сохранить его и вернуть ответ с именем сохраненного img, далее с помощью js добавить поле в форме с этим именем и при дальнейшей отправке на стороне сервера изменить имя обрезанного изображения на имя необрезанного (в базе данных хранится имя необрезанного изображения)