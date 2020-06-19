Есть сайт на ucoz необходимо добавить еще один язык украинский, сейчас там только один русский. Чтобы можно было переводить товары и другую информацию на сайте на укр язык. Кто может реализовать пишите стоимость
Оптимизация загрузки файла через форму - Joomla
Joomla, K2. Есть форма adminForm, в которой есть input type="file", также в форме есть поле drag and drop (dropzone.js), в которое добавляется изображение и проходит обрезку с помощью cropper.js. Прикрепляемому изображению присваивается input, который находится в форме, но к сожалению input type="file" нельзя присвоить обрезанному изображению с помощью js, и на сервер отправляется необрезанное img, поэтому задача состоит в следующем: при обрезке img отправить img на сервер (что уже реализовано) и сохранить его и вернуть ответ с именем сохраненного img, далее с помощью js добавить поле в форме с этим именем и при дальнейшей отправке на стороне сервера изменить имя обрезанного изображения на имя необрезанного (в базе данных хранится имя необрезанного изображения)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Сайт на Joomla! использует RSForm! Pro для отправки данных форм на почту. Была настроена smtp рассылка, которая перестала работать. Кроме того, от гугла пришло уведомительное письмо о спаме с сервера. Надо разобраться в проблеме, ...Закрыт5 лет назад
Joomla, K2 компонент. Установлен плагин cropper.js для обрезки загружаемого изображения. Изображения обрезаются, но при отправке формы долго грузится страница - не сразу срабатывает отправка формы. Задача - решить данную проблему.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт5 лет назад
При редактировании и сохранении меню на сайте вордпресс слетают заполнение произвольных полей ACF меняется шаблон страниц на дефолтный. Надо локализовать баг и исправить. Срочно.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен5 лет назад
Для сайта на Drupal нужно сделать редиректы с условиями по IP(регион), то есть если заходят на сайт с определённой группы IP, делать редирект на другой сайт. Условия немного расширены, но это вкратце основной смысл задачи. ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен5 лет назад
Страницы категории открывается по разным урлам, пример (под под категория): Исходный: https://domen.ru/category/категория/под категория/под под категория Дубли (содержание как у исходного): https://domen.ru/category/под категория/под под категория (удалили /категория/)=> ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день. Сайт на Вордпресс с шаблоном Motors. Требуется сделать парсер для автоматического наполнения раздела по продаже авто с площадок в Германии.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Доброго дня. Купили шаблон. Нужно убрать лишнее и все настроить https://themeforest.net/item/logistic-wp-theme-for-transportation-business/9559572 Нужно установить сайт на хостинг, убрать все ненужные страницы и блоки + пункты, описанные в проекте на фл ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо устранить возникшие в ходе разработки проекта ошибки: 1) joxi.ru/krDY0eWsJVYMqm – joxi.ru/Vm68ReECjNl3NA 2) joxi.ru/KAx87RDC19l16A – joxi.ru/bmo39Qes9GY7Nm 3) настроить корзину 4) настроить оформление заказа (отправления заказа в 1С с указанием контактных данных ...Закрыт5 лет назад
- $7
Joomla, K2. Установлен плагин Additional categories, с помощью которого постам можно присваивать дополнительные категории. Есть модуль K2 content, который позволяет выводить посты из категорий - но сейчас выводятся только посты из категории по умолчанию. Задача ...Закрыт5 лет назад