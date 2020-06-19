Оптимизация загрузки файла через форму - Joomla

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Закрыт1 заявка589 просмотров

Joomla, K2. Есть форма adminForm, в которой есть input type="file", также в форме есть поле drag and drop (dropzone.js), в которое добавляется изображение и проходит обрезку с помощью cropper.js. Прикрепляемому изображению присваивается input, который находится в форме,  но к сожалению input type="file" нельзя присвоить обрезанному изображению с помощью js, и на сервер отправляется необрезанное img, поэтому задача состоит в следующем: при обрезке img отправить img на сервер (что уже реализовано) и сохранить его и вернуть ответ с именем сохраненного img, далее с помощью js добавить поле в форме с этим именем и при дальнейшей отправке на стороне сервера изменить имя обрезанного изображения на имя необрезанного (в базе данных хранится имя необрезанного изображения)

JavaScriptJoomla
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Nabla
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Арсентий
 
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