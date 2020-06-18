Вывести в модуле K2 content посты, которые имеют Additional categories

Joomla, K2. Установлен плагин Additional categories, с помощью которого постам можно присваивать дополнительные категории. Есть модуль K2 content, который позволяет выводить посты из категорий - но сейчас выводятся только посты из категории по умолчанию. Задача - сделать вывод постов не зависимо от того - по умолчанию категория у поста или пост имеет дополнительные категории.