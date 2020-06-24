Настроить цели на сайте Битрикс

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Завершен5 заявок437 просмотров

Необходимо настроить цели на сайте Битрикс для Метрики:

1. Кнопка обратного звонка.

2. Кнопка заказа консультации.

3. Кнопка оставить заявку.

4. Номера телефонов.

5 лет назад
DevilBoy
Артём 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

bl4cksorn
Андрей 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
4 дня назад
5 лет назад
$19
2 дня
Escrow
Спасибо за помощь в настройке целей на сайте для Яндекс Метрики. Работа была сделана очень оперативно, качественно и за низкую стоимость. Исполнитель все время был на связи. Рекомендую!
Сотрудничество прошло успешно.Рекомендую!)

Заявки фрилансеров

Антон
 
33 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
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5 лет назад
Алексей
 
27 лет
5 лет в сервисе
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5 лет назад
6 отзывов
5 лет назад
Павел
 
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5 лет назад
Бобков
 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
bl4cksorn
Андрей 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
4 дня назад
5 лет назад