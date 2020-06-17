Доработки по wordpress

$450
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт13 заявок485 просмотров

Требуется доработать задачи по wordpress. 

Типы задач:

- верстка десктоп и мобильной версии. 

- доработка JS скриптов

- доработка PHP скриптов

Опыт с вёрсткой , JS, PHP от 3х лет. 

Задач 30 часов. 

Оплата 15$ в час

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JavaScriptPHPWordPress
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klaineroleg
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