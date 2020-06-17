Нужен думающий верстальщи с хорошим опытом в анимации

$88
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки553 просмотра

﻿Ищем в проект опытного верстальщика, который реализует наш лендинг. https://www.figma.com/file/LdW4f6EvHXgX6Jj5gMc8AN/Untitled?node-id=0%3A1 Нужна качественная адаптивная верстка, подключение к WorsPress, и главное, - современная плавная анимация объектов. (не стандартная) Нам нравится дизайн, который мы сделали и хотели бы поработать с человеком, который может добавить свой креативный взгляд. Важен результат, а не просто тупая верстка. Возможно долгосрочное сотрудничество.Присылайте примеры ваших работ с анимацией и указывайте цену.

Node.js
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