Cопровождение готового сайта на drupal (правки, верстка, поддержка)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки620 просмотров

Необходим человек для работы с готовым сайтом на Drupal, ссылка на сайт https://emc-elegant.com . Что необходимо выполнять: косметические правки, верстать страницы, поддерживать сайт, вносить коррективы в функционал и тд. Ищу человека на долгосрочное сотрудничество.

В качестве тестового задания (оплачиваемого- 500 грн):

Интегрировать цены в базе 1С с ценами на сайте (есть цены каждой единицы товара в табличке Excell, их необходимо загрузить на сайт с привязкой к аналогичной единице товара)

Пример выгрузки с базы: https : //docs.google.com/spreadsheets/d/11wBdRwC8M_ZwlXG3bw1qWu7-gvMFHQwTAhZ9nngC3Z4/edit?usp=sharing

Необходимо интегрировать цены с таблицы на сайт с указанием всех триггеров

Drupal
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