Мелкие правки вордпресс

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки221 просмотр

На сайте гиропарк внести мелкие правки.

Убрать кнопку с товара на главной,

заголовок товара вывести полным размером

WordPress
5 лет назад
Zidiz
Ольга 
41 год
18 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Exeption
Андрей 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$15
1 день
Быстро, качественно, надежно - это все кратно об Андрее.
Все отлично. Всегда на связи, оплата. Будем сотрудничать)

Заявки фрилансеров

Володимир
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 отзывов(-1)
5 лет назад
Exeption
Андрей 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад