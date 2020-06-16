Не присваивается категория во фронтенде K2 Joomla

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Закрыт1 заявка429 просмотров

Joomla, K2. После установки плагина Multiple Categories (много категорий для публикации можно задавать) перестала присваиваться категория, выбранная по умолчанию в пункте меню для написания поста с фронтенда компонента K2 Joomla.  В результате посты публикуются - но категория не присваивается и пост не выводится. Задача - присваивать постам из фронтенда категорию, выбранную по умолчанию в пункте меню. Также сбились номера - ordering (последовательность опубликованных постов).

JoomlaНаписание постов
5 лет назад
Nabla
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Георгий
 
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