Нужно сделать верстку главной страницы, сайт сделан на OpenCart

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок582 просмотра

Есть сайт: https://alise-flowers.ru/

Сделан на системе OpenCart, сейчас главная страница в процессе редизайна. Функционал страницы меняться не будет, только размещение и дизайн элементов. Бюджет 5000р. Нужен человек, знающий OpenCart и который готов сделать верстку главной страницы.

Opencart
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