Здравствуйте. Есть модуль плейлисты для пользователей, с помощью которого в профиле пользователь создает плейлисты свои и в них добавляет новости. Необходимо, сделать возможность доступа по ссылке, в нем есть возможность закрыть просмотр от всех, ...
Нужно сделать верстку главной страницы, сайт сделан на OpenCart
Есть сайт: https://alise-flowers.ru/
Сделан на системе OpenCart, сейчас главная страница в процессе редизайна. Функционал страницы меняться не будет, только размещение и дизайн элементов. Бюджет 5000р. Нужен человек, знающий OpenCart и который готов сделать верстку главной страницы.
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