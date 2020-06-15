Настроить Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт12 заявок507 просмотров

Нужно настроить Wordpress и добавить статьи и картинки на сайт.

Под настройкой подразумеваю:

- создание категорий

- создание страниц

- наполнениея сайта

WordPress
5 лет назад
lcp
38 лет
11 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Наталья
 
48 лет
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Елена
 
27 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
64 отзыва(-1)
5 лет назад
Павел
 
31 год
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
30 отзывов
5 лет назад
Камол
 
26 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
35 отзывов
5 лет назад
Елизавета
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Владимир
 
58 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Гаджимурад
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Айпери
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
5 лет назад
Денис
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
29 отзывов
5 лет назад
Евгений
 
27 лет
13 лет в сервисе
Был
13 дней назад
74 отзыва
5 лет назад
Александр
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад