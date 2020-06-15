Здравствуйте. Есть модуль плейлисты для пользователей, с помощью которого в профиле пользователь создает плейлисты свои и в них добавляет новости. Необходимо, сделать возможность доступа по ссылке, в нем есть возможность закрыть просмотр от всех, ...
Настроить Wordpress
Нужно настроить Wordpress и добавить статьи и картинки на сайт.
Под настройкой подразумеваю:
- создание категорий
- создание страниц
- наполнениея сайта
Заявки фрилансеров
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