Доработка модуля для DLE

Здравствуйте. Есть модуль плейлисты для пользователей, с помощью которого в профиле пользователь создает плейлисты свои и в них добавляет новости.

Необходимо, сделать возможность доступа по ссылке, в нем есть возможность закрыть просмотр от всех, но хотелось бы и добавить доступ по ссылке, то есть как на youtube у кого есть ссылка тот может посмотреть плейлист

сделать возможность вывода на главной странице последних созданных плейлистов пользователей по типу тега

{customplaylist limit="такой то" template="такой-то" cash="да нет"}

добавить возможность кроме доп поле строка еще доп поле загружаемое изображение для формирования обложки плейлиста

доделать адекватное удаление новости из плейлиста, сейчас при нажатии удалить одну удаляются все новости тупо

добавить больше кастомизации, сейчас для формирования обложки берется первая добавленная новость в плейлист, а необходимо сделать чтобы выводилось 3 постера с 3 добавленных новостей по типу {poster_1} {poster_2} {poster_3}, если какого-то постера нет, то вывести заглушку

на главной сделать такую же возможность кастомизации в выводе последних плейлистов, однако необходимо еще добавить чей плейлист, вывод аватара с ссылкой на профиль

скриншот ниже по кастомизации.

Если будут адекватные цены, то будут еще заказы. ВАЖНО Работа только через гаранта.