Доработки на кулинарный сайт WORDPRESS (php\css\возможно js)

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Завершен3 заявки344 просмотра

На кулинарный сайт:

0. Привести style.min.css в обычный style.css (если это возможно)

  • сделать автоматический подсчет калорийности продукта
  • добавить меры (единицы измерения) продуктов
  • добавить БЖУ, калорийность, вес на 100г, на 1 порцию, готового блюда в рецепт.

    См прикр файл - подробное ТЗ со скринами

    Пишите сразу цену\ сроки.

CSSJavaScriptPHPWordPress
5 лет назад
AnastaciaSm
Анастасия 
35 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

_easy
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$1
8 дней
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Рекомендую Анастасию ТЗ подробное. Заказчик идет на встречу. Было приятно работать!

Заявки фрилансеров

Алексей
 
37 лет
13 лет в сервисе
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4 месяца назад
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5 лет назад
_easy
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