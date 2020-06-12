Wordpress плагин

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Закрыт2 заявки710 просмотров

Необходимо разработать и опубликовать WordPress плагин. В прикрепленном файле техническое задание. В отклике указывайте срок и цену.

WordPress
5 лет назад
swarthyTony
Антон 
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