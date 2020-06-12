В приложении примерная верстка (будет предоставлена). Важный момент: - видео это встраиваемое из ютуба, но нужна "карусель" по превьюшкам, то есть пролистывание между роликами на главной; - то же ...
Wordpress плагин
Необходимо разработать и опубликовать WordPress плагин. В прикрепленном файле техническое задание. В отклике указывайте срок и цену.
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