Есть сайт на Битриксе нужно добавить блог

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки1181 просмотр

Сам сайт

http://razdolie.ru

Страница блога обрисована + внутренняя стр будет  

Бюджет не большой предлагайте цены сроки 

Заоблачные цены не рассматриваются даже не пишите не тратьте не мое не свое время 

Пример как это будет 

https://corada.ru/obsuzhdaem-problemy/

5 лет назад
Gti
44 года
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
42 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
10 часов назад
287 отзывов
5 лет назад
Бальжинимаев
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 отзывов(-2)
5 лет назад