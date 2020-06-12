Есть сайт на Битриксе нужно добавить блог

Сам сайт

http://razdolie.ru

Страница блога обрисована + внутренняя стр будет

Бюджет не большой предлагайте цены сроки

Заоблачные цены не рассматриваются даже не пишите не тратьте не мое не свое время

Пример как это будет

https://corada.ru/obsuzhdaem-problemy/