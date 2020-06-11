Добавить функционал на сайт перевозок на WordPress

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Закрыт4 заявки602 просмотра

Есть сайт https://slav-dostavka.by/

Нужно в личном кабинете реализовать возможность распечатки документов - заявки, счета на оплату, маркировочный лист. Это не Woocommerce.

WooCommerceWordPress
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