Небольшие доработки сайта на WordPress, Woocommerce, улучшить скорость

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Закрыт4 заявки561 просмотр

Нужно провести доработки сайта на WordPress, Woocommerce, улучшить скорость загрузки.

Настроить на сайте покупку "в один клик".

В ответе напишите свой опыт и стоимость часа работы.

WooCommerceWordPress
5 лет назад
aristov
Михаил 
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