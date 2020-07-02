Добавить страницу на уже имеющийся сайт WP

На уже имеющемся сайте надо создать новую страницу в общей стилистике (в плане цвета и наших логотипов). Новая страница посвящена новой услуге.

На главной странице надо добавить 2 кнопки – По кнопке 1 останется нынешняя

страница, а по кнопке 2 будет открываться новый блок. Надо чтобы

он открывался всплывающим образом, а не перезагрузкой страницы. Далее идет новый блок. Там нужно сделать 5 вкладок, которые должны динамически открываться, без перезагрузки всей страницы. В этих блоках будут комплекты оборудования. На каждой вкладке свой комплект, нужна возможность дополнять комплекты отдельными комплектующими. ОБЯЗАТЕЛЬНО нужен динамический калькулятор, то есть при изменении комплекта должна меняться конечная цена.

Остальные подробности в личной переписке.