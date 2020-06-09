Импорт и экспорт в modx по категориям

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Закрыт4 заявки509 просмотров

Добрый день, нужно выгрузить из modx таблицу с следующим содержанием

1. id (служебное поле для импорта и экспорта)

2. url категории

3. Название категории

4. Категория родитель

5. title

6. description

7. Поле сео текст (с всеми html тегами)

Есть модуль импорта и экспорта, но при работе возникают ошибки, если настроите будет отлично!!

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