есть сайт сделанный на Adobe Muse, нужно сделать к нему панель управления, как вариант на WordPress
Поправить woocommerce на wordpress
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.
Проблема такова - слетели endpointы на woocomerce, и идет перенаправление на страницу 404.
Надо бы посмотреть и починить.
Предлагайте свои цены.
UPD: сайт www.polski.pro
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